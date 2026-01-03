Menu
Morre homem esfaqueado na virada do ano e mãe atribui ataque a esposa e enteado na Capital

João foi atingido por golpes no tórax, membros superiores e inferiores, flanco, região posterior, bem como região lateral direita do crânio

03 janeiro 2026 - 12h10Luiz Vinicius     atualizado em 03/01/2026 às 14h57
Hospital Santa Casa - Campo Grande - Hospital Santa Casa - Campo Grande -   (Foto: Alvaro Pereira Mateus / Google)

João Carlos dos Santos Leite, de 40 anos, morreu na noite desta sexta-feira, dia 2, após ser esfaqueado diversas vezes durante a virada do ano, no Parque dos Novos Estados, em Campo Grande.

A mãe, de 62 anos, compareceu à delegacia durante a manhã deste sábado, dia 3, e explicou que as facadas podem ter sido desferidas pela esposa, enteado e um amigo que estavam com a vítima na residência durante a madrugada do dia 1°.

João foi atingido por golpes no tórax, membros superiores e inferiores, flanco, região posterior, bem como região lateral direita do crânio. Ele chegou a passar por procedimento cirúrgico, mas não resistiu.

Na complementação do boletim de ocorrência, a mãe de João relata que ele residia com a esposa, de 45 anos, em uma casa na rua Catuipe. Porém, o filho da mulher passou a morar com eles há cerca de seis meses, vindo de Cuiabá.

A comunicante explicou na delegacia que o filho da suspeita teria saído da capital mato-grossense por ter cometido um delito, sem especificar qual seria.

Durante a virada do ano, o enteado de João convidou um amigo para passar o ano novo. Ainda conforme o registro policial, a mãe de João ressaltou que uma vizinha teria visto o homem caído e sendo posteriormente socorrido.

Essa vizinha teria relatado que a esposa da vítima confessou o fato, alegando que contou com ajuda do filho e do amigo para cometer as supostas agressões. Contudo, não estaria certo ainda se todos participaram das facadas.

A mãe de João informou aos policiais que não sabe a motivação para o crime e frisou que na região das agressões há câmeras de seguranças que podem ajudar na investigação.

O caso, anteriormente registrado como tentativa de homicídio, teve a tipificação alterada para homicídio simples.

