Polícia

Morre homem resgatado após ficar preso embaixo de carro em MG

A vítima havia sido retirada em estado grave de estrada em João Pinheiro e estava internada na UTI

25 janeiro 2026 - 15h16Sarah Chaves, com G1

Foi confirmada ontem a morte de Natanael Ferreira de Meneses, de 44 anos, que havia sido resgatado em estado grave após ficar preso embaixo de um carro na estrada de acesso à prainha, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. A informação foi divulgada pela Funerária São João Batista, responsável pela necrópsia.

Natanael estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal da cidade desde o resgate, mas não resistiu. A causa da morte não havia sido informada até a última atualização. A funerária também informou que o velório ocorre neste domingo (25) e o sepultamento à tarde.

O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (23). Segundo relato de moradores repassado ao Corpo de Bombeiros, o carro de Natanael ficou atolado no barro. Ao tentar desatolar o veículo, o solo cedeu e o automóvel acabou prensando o homem contra o chão.

Os bombeiros foram acionados por volta de 8h30, após pessoas que passavam pelo local perceberem a situação. Natanael foi encontrado inconsciente, preso entre o carro e um barranco, com sinais de hipotermia e suspeita de fratura na pelve. Para o resgate, foi necessário escavar sob o veículo e utilizar um trator para erguê-lo. Após cerca de 30 minutos de operação, a vítima foi retirada, imobilizada e encaminhada pelo Samu para a UPA e, posteriormente, para o hospital, onde permaneceu internada até a confirmação da morte.

