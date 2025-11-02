Menu
Polícia

Morre jovem que caiu de moto em Chapadão do Sul

Ela teria sido socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros

02 novembro 2025 - 16h11Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

A motociclista, socorrida em estado grave após se acidentar na madrugada deste domingo (2), na Avenida Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul, morreu no hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 0h49, próximo à Rua Aparecida do Taboado. Quando os socorristas chegaram, encontraram Suelen Lacerda, de 28 anos, inconsciente, caída de bruços, ao lado da moto, que ficou bastante danificada com o impacto.

De acordo com os bombeiros, Suelen não apresentava fraturas aparentes, mas havia suspeita de traumatismo craniano (TCE). O capacete teria se soltado no momento da queda.

A suspeita é de que a motociclista tenha colidido contra o canteiro central ou árvores da via, devido à força do impacto. O caso será investigado pela polícia.

Suelen foi levada ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul ainda com sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

Segundo o site O Correio News, a jovem trabalhava na Clínica Faro Fino e era muito querida na cidade.

