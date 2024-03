Morre jovem que colocou fogo no prÃ³prio corpo apÃ³s briga com a namorada em MS

Polícia Homem joga gasolina e ateia fogo no próprio corpo após briga com a namorada

Luiz Henrique Cardoso Nogueira, de 21 anos, morreu depois de atear fogo no próprio corpo após uma briga com a namorada na saída de uma festa, na madrugada desse domingo (24), na BR-376, em Nova Andradina. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande, e faleceu na manhã desta segunda-feira (25).

Conforme as informações já divulgadas pelo JD1, depois de ser socorrido o jovem foi levado para o Hospital Regional do município, porém, devido a gravidade de seus ferimentos, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Luiz ficou internado até o inicio da tarde de hoje, quando faleceu.

Ontem, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local. Ao chegar, encontraram o homem em chamas, um galão de cinco litros vazio com resquícios de gasolina, além de bolsa, blusa feminina, um aparelho celular queimado e uma blusa de moletom também queimada.

Uma pessoa que estava nas imediações disse à polícia que viu um casal discutindo enquanto caminhava a beira da rodovia e que, momentos depois, percebeu que o homem ateou fogo no próprio corpo e passou a correr e pedir por socorro.

Após o relato, a Polícia Militar foi até o Hospital Regional, onde localizou uma mulher, que se apresentou como amásia da vítima. Eles estão juntos há dois meses.

Aos policiais, ela disse que são de Ivinhema e foram para Nova Andradina para uma festa numa tabacaria, onde permaneceram até a madrugada. Segundo a mulher, eles estavam com um galão de cinco litros com gasolina, por precaução caso acabasse o combustível da moto em que eles estavam.

Por conta de toda a dinâmica, o caso deve ser registrado como suicídio na delegacia local.

