Morre mais uma vítima do acidente com três veículos em Corumbá

A jovem Jeneffer Ketty Mendes Garcia Morais, de 21 anos, é a segunda vítima fatal do grave acidente que já matou Paulo Victor Rosa Camposano, de 19 anos, durante a madrugada deste domingo (21), próximo à rodoviária de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações do jornalista De Paula Neto, as vítimas estavam em um Chevrolet Corsa Classic, quando foi atingido por um Hyundai HB20 e posteriormente atingiu um Volkswagen Gol, que possivelmente estava parado no semáforo do cruzamento da Avenida Porto Carreiro com a Rua Tiradentes.

Paulo morreu na hora, enquanto a jovem Jeneffer foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) junto de mais cinco pessoas, sendo um homem, três mulheres e uma criança, que foram encaminhadas para a Santa Casa de Corumbá.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram trabalhando no local para levantar todos os detalhes da dinâmica e realizar a liberação do corpo da vítima.

Identificação e indiciamento – O motorista do HB20 foi identificado como sendo um jovem de 19 anos, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O delegado plantonista da Polícia Civil, Jean Castro, falou ao site Diário Corumbaense, sobre o indiciamento do jovem.

“Ele foi indiciado pelo crime de homicídio culposo no trânsito majorado por não ter CNH e não ter prestado socorro às vítimas. No interrogatório, permaneceu calado, apenas disse que falaria em juízo. Ele estava na direção do veículo, todos os colegas dele que foram ouvidos, relataram isso”, disse.

Ele, e mais dois rapazes de 17 e 18 anos, pegaram os carros de um lava jato e saíram pela cidade, momento em que aconteceu o acidente.

