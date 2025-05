Morre motociclista atingido por carro em cruzamento do Nova Campo Grande

Saiba Mais Polícia Motociclista fica em estado grave após acidente em cruzamento do Nova Campo Grande

O motociclista Expedito de Jesus Moitinho Neto, de 24 anos, morreu durante a terça-feira (6), após não resistir as complicações do acidente que sofreu na madrugada de segunda-feira (5) em um cruzamento do Nova Campo Grande, nesta Capital.

A informação foi confirmada pela família e por amigos por meio das redes sociais. A mãe, inclusive, trocou a foto de perfil por uma imagem de luto.

Expedito estava em estado gravíssimo na Santa Casa em razão de ser atingido por um motorista, de 58 anos, que conduzia um veículo Hyundai HB20, mas que ignorou a placa de 'Pare' no cruzamento das ruas 50 e 57, no Nova Campo Grande.

O jovem estava em uma motocicleta seguindo pela rua 57 e ao se utilizar da preferencial do cruzamento, foi colhido pelo carro que seguia pela rua 50 e avançou o cruzamento. O motociclista chegou a ser socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.

Porém, em razão da magnitude dos ferimentos, ele não resistiu ao longo desta terça-feira.

Inicialmente, o caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, mas a tipificação deve ser atualizada com a morte do rapaz.

