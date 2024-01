Morre motociclista atingindo por picape que furou sinal vermelho na Rui Barbosa

Saiba Mais Geral JD1TV: Picape fura sinal vermelho e atinge motociclista no São Francisco

O motociclista Ailton José de Arruda, de 49 anos, morreu ainda na tarde desta segunda-feira (1°) na Santa Casa, em decorrência do acidente que sofreu após ser atingido por uma picape Fiat Toro que furou o sinal vermelho.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Dolores de Andrade com Rui Barbosa, no centro de Campo Grande, por volta das 13h35 da tarde de ontem.

Câmera de segurança registrou o momento do fato, quando Ailton seguia pela Dolores de Andrade e o sinal estava verde para ele, mas ao chegar no cruzamento, foi atingido pelo veículo que vinha pela Rui Barbosa. A condutora da picape é uma idosa, de 62 anos.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra uma poça d'água e depois parou sobre a calçada do cruzamento. No acidente, o homem sofreu múltiplas fraturas.

Ele foi socorrido em estado grave para a Santa Casa por equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas cerca de duas horas após dar entrada no hospital, não resistiu e veio a óbito.

A filha esteve na delegacia informando o falecimento do pai e ficou sabendo por meio da imprensa que a condutora do veículo Fiat Toro havia furado o sinal vermelho do cruzamento.

O caso até o momento foi registrado como particular lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e morte a esclarecer.

