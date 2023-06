Morre motociclista atropelado por carro há um mês na Ernesto Geisel

O motociclista Lucas Daniel Venâncio Dutra, de 21 anos, faleceu durante a quarta-feira (21) após ficar um mês internado na Santa Casa, devido a um acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Afonso Pena com Ernesto Geisel, em Campo Grande, no dia 21 de maio deste ano.

Amigos e familiares que acompanharam o jovem durante esse período de internação, passaram a publicar mensagens de despedidas nas redes sociais, lamentando o ocorrido.

"Guerreiro, forte, trabalhador. Dava um monte de conselho para gente, quero agradecer todas as coisas que você já fez por mim, irmão, obrigado por tudo. A gente se vê por aí", disse um amigo identificado como Victor Martins.

Conforme informações do boletim de ocorrência, Lucas Venâncio seguia no sentido da Avenida Afonso Pena do centro para o aeroporto, enquanto o motorista de um Chevrolet Tracker, de 40 anos, seguia logo a sua frente, mas em determinado momento o condutor foi realizar uma conversão à direita para acessar a Ernesto Geisel.

Após essa manobra, o motociclista não teve tempo de frear ou até mesmo desviar, sofrendo fratura exposta, fratura na bacia e perfuração no pulmão, um traumatismo craniano apresentando um inchaço cerebral com a colisão.

Consta no registro policial que o motorista do veículo passou por teste de bafômetro, onde ficou constatado 0,13 mg/l, recebendo apenas uma pena administrativa.

