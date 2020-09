Morre motociclista que colidiu com trator na MS-258

No domingo (13), o falecimento de Gabriel Dias Espindola, 48 anos, após acidente na Rodovia MS 258, foi informado a policia pelo irmão Idelfonso Dias Espindola, 24 anos, na delegacia da capital.

De acordo com informações do registro, Gabriel se deslocava de moto pela Rodovia MS-258, a aproximadamente 14 km da entrada do Capão Seco, quando se chocou contra um trator que estava na mesma via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros que o encontrou no meio da rodovia ainda consciente e se comunicando. Ele tinha escoriações nas pernas, também sentia dor no fêmur direito.

Ele foi levado ao Hospital de Sidrolândia e após uma piora teria sido transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Com hemorragia interna severa, ele faleceu na madrugada de sábado (12).

Segundo observação feita, a equipe do Corpo de Bombeiros disse que moradores locais teriam visto ele colidir com um trator agrícola que estava sem sinalização. Nem a moto e nem o trator estavam no local no momento do atendimento.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro e será investigado.

