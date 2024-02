Morre motorista de ônibus envolvido em acidente com carreta em Maracaju

Motorista do ônibus envolvido no acidente com um caminhão na quinta-feira (22), em uma estrada vicinal em Vista Alegre, distrito de Maracaju, morreu durante a noite de sexta-feira(23), no Hospital Regional de Ponta Porã. Ele foi identificado como Emiliano Benites, de 50 anos, conforme as informações do site Maracaju Speed.

Por conta do acidente, o motorista de uma carreta, identificado como Brendo Santos do Nascimento, de 25 anos, também acabou morrendo. Ele estava acompanhado de um passageiro, que teve ferimentos leves.

Segundo informações policiais, o técnico de segurança da fazenda Serrinha, pertencente ao grupo Jotabasso, compareceu à delegacia e relatou que, após conversar com pessoas no local, constatou que o caminhão estava sentido sede, enquanto o ônibus havia saído da em direção à lavoura para buscar os trabalhadores. No momento do acidente, apenas o condutor estava no coletivo.

O Dourados News informou ainda que o caminhão teria tentado ultrapassar outro veículo, que seguia no mesmo sentido, resultando na colisão frontal com o ônibus.

Em nota à imprensa, a Sementes Jotabasso lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando suporte às vítimas envolvidas no acidente. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades.

