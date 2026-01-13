Menu
Morre o radialista Sidney Assis, referência na cobertura policial em Coxim

Fora da área da comunicação, o profissional também foi vereador da cidade

13 janeiro 2026 - 09h11Luiz Vinicius
Sidney Assis era âncora do programa de rádio 'Coxim Precisa Saber'Sidney Assis era âncora do programa de rádio 'Coxim Precisa Saber'   (Redes Sociais)

O radialista Sidney Assis, de 58 anos, foi encontrado morto na própria residência nesta terça-feira, dia 13, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande. A causa da morte não foi divulgada.

Ele era uma das referências da comunicação na região norte de Mato Grosso do Sul, se destacando nas coberturas de ocorrências policiais.

Além disso, ele comandava o programa de rádio 'Coxim Precisa Saber' e vinha de uma trajetória de 23 anos na comunicação, começando na rádio FM Pantaneira e depois integrou a equipe da rádio Vale 102.9 FM, antiga Vale do Taquari AM.

Fora da área da comunicação, Assis também foi vereador de Coxim.

Segundo informações do site Edição MS, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendê-lo, mas ao chegar no local, o radialista já estava sem os sinais vitais.

Sidney Assis era casado e deixa a esposa.

