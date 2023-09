Morre paciente de ambulância de Alcinópolis que sofreu acidente na Cônsul Assaf Trad

Saiba Mais Cidade JD1TV: Ambulância de Alcinópolis com paciente sofre acidente na Cônsul Assaf Trad

O paciente, de 84 anos, que estava na ambulância de Alcinópolis e que acabou se acidentando com uma Toyota SW4, na manhã de terça-feira (19), na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande, morreu na madrugada desta quinta-feira (21), no Hospital da Santa Casa.

Em decorrência do acidente de trânsito, a vítima sofreu um politraumatismo, segundo informações que constam no boletim de ocorrência. No dia, ele chegou a ser socorrido pela URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para a Santa Casa, pois daria continuidade a um tratamento.

No entanto, a filha do idoso esteve na delegacia na manhã de hoje, relatando o ocorrido e comunicando a morte. O registro foi feito como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

A filha ainda relatou que o pai sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em julho deste ano, permanecendo internado no Hospital Universitário. Após a alta médica, no final do mês, ele retornou para a cidade de Alcinópolis, onde fazia uso de sonda e traqueostomia.

No entanto, na madrugada de terça-feira, a vítima apresentou um sangramento interno e foi encaminhado com urgência para Campo Grande e pela manhã, houve o acidente com a ambulância do município.

Relembre - A ambulância de Alcinópolis se envolveu em um acidente de trânsito na manhã de terça-feira (19) com uma Toyota SW4, na Avenida Cônsul Assaf Trad. Segundo apurado pelo local, a condutora da SW4 tentou realizar uma manobra para acessar a rua Sunko Yonamine, quando teria sido atingida pela ambulância, que seguia para a Santa Casa com o paciente.

Na ambulância estava a acompanhante do idoso, que bateu a cabeça no momento da batida, sendo encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O idoso foi atendido e estabilizado pela URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) ainda pelo local e logo transferido para a Santa Casa, onde era seu destino. A motorista da SW4, de 47 anos, também recebeu atendimento médico, pois estava com o braço lesionado.

