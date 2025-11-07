Morre policial militar que foi atropelado por caminhão há 11 anos em Campo Grande

Morreu durante a quinta-feira, dia 6 de novembro, Kit Willer da Cruz Moura, de 46 anos, soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Ele lutava contra complicações de um acidente sofrido ainda no ano de 2014, em Campo Grande.

A instituição publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando o ocorrido com o militar.

Conforme relatos da época, Kit Willer estava em uma motocicleta quando foi atingido por um caminhão na Avenida Gury Marques, próximo ao terminal Guaicurus. O acidente havia acontecido no dia 20 de agosto de 2014.

O motorista que atropelou o militar não parou para prestar socorro e fugiu do local.

Ainda naquele ano, o policial ficou internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa por 40 dias e depois recebeu alta para se recuperar em casa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também