Morta com 13 facadas, mulher estava nua quando foi encontrada em Dourados

Diane Pires Jara, de 37 anos, morta com 13 facadas estava nua e com um travesseiro cobrindo parte do corpo quando foi encontrada em uma quitinete na madrugada desta quinta-feira (10), na região da Vila Almeida, em Dourados. O principal suspeito de ter cometido o crime é seu companheiro, identificado como Odair Soares de Oliveira, de 56 anos.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em um dos cômodos da residência, muito ensanguentada e sem roupa. Durante o dia, vizinhos teriam ouvido uma discussão entre Diane e Odair.

Já durante a madrugada, por volta das 2h, gritos foram ouvidos e ao entrarem na quitinete para olhar encontraram a mulher já sem vida. A Perícia inicial indicou que ela foi vítima de 13 perfurações, sendo nas costas, face, tórax e braço.

O homem teria fugido logo após cometer o crime e está sendo procurado pelas autoridades policiais. Esse é o 18° feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul e o segundo no mês de agosto.



