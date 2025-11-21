Menu
Menu Busca sábado, 22 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido

Ele não teria aceitado o fim do relacionamento, atropelado e efetuando um único disparo na cabeça da vítima antes de fugir

21 novembro 2025 - 21h33Brenda Assis     atualizado em 21/11/2025 às 21h36

Homem que matou Janaina na BR-262, nas proximidades da entrada do Bairro Jardim Noroeste, seria ex- companheiro dela. Ela foi assassinada com um tiro na cabeça. 

Amigos de infância da vítima detalharam a reportagem que não existem dúvidas a respeito da autoria do crime. O suspeito seria ex-presidiário e saiu da cadeia há pouco tempo. 

Porém, se irritou após a jovem de 26 anos terminar o relacionamento e se envolver com outro. Hoje, ele teria usado um carro para atingir a moto que a vítima seguia com uma amiga. 

Após o acidente, ele desceu do carro e efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça de Janaina, que morreu no canteiro central da rodovia. 

O caso está sendo investigado pelas equipes da Polícia Civil, Perícia Técnica e a Polícia Militar.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Xicará de café
Polícia
Homem precisa passar por cirurgia após ficar com xícara presa no ânus
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
Polícia
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
Aqueda aconteceu na quinta-feira
Polícia
Vaca cai em fossa séptica e mobiliza operação de resgate em Aquidauana
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motorista morre preso às ferragens de carro após colisão com caminhão em Inocência
Estragos causados pela barragem Nasa Park -
Polícia
Mais de 1 anos após rompimento, Nasa Park anuncia reconstrução de barragem nas redes sociais
Gessica foi encontrada morta na residência em que morava
Polícia
Jovem é encontrada morta em residência após faltar trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Homem é morto a tiros na frente da esposa enquanto dirigia caminhonete em Dourados
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho
Polícia
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho

Mais Lidas

Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Situação aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahran
Polícia
Motorista reage a assalto, atropela bandidos e mata um na Zahran
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS
Polícia
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS