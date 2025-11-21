Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido

Homem que matou Janaina na BR-262, nas proximidades da entrada do Bairro Jardim Noroeste, seria ex- companheiro dela. Ela foi assassinada com um tiro na cabeça.

Amigos de infância da vítima detalharam a reportagem que não existem dúvidas a respeito da autoria do crime. O suspeito seria ex-presidiário e saiu da cadeia há pouco tempo.

Porém, se irritou após a jovem de 26 anos terminar o relacionamento e se envolver com outro. Hoje, ele teria usado um carro para atingir a moto que a vítima seguia com uma amiga.

Após o acidente, ele desceu do carro e efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça de Janaina, que morreu no canteiro central da rodovia.

O caso está sendo investigado pelas equipes da Polícia Civil, Perícia Técnica e a Polícia Militar.

