segunda, 15 de dezembro de 2025
Lançamento
Polícia

Morta pelo marido, Aline havia retomado relacionamento há um mês em Ribas

Eles ficaram 12 anos juntos, mas estavam separados há 4 anos

15 dezembro 2025 - 14h10Luiz Vinicius
Aline e Marcelo chegaram a ficar casados por 12 anosAline e Marcelo chegaram a ficar casados por 12 anos   (Redes Sociais)

Aline Barreto da Silva, de 33 anos, havia retomado o relacionamento com Marcelo Augusto Vinciguerra, de 31 anos, há pouco mais de um mês. Porém, crises de ciúme por parte do companheiro fizeram com que ela fosse atacada morta a facadas durante o domingo, dia 14, em Ribas do Rio Pardo.

Responsável pela investigação, o delegado Felipe Braga, revelou que o casal chegou a ficar juntos por 12 anos, mas há 4 anos estavam separados e decidiram retomar o relacionamento no último mês.

Para o site Ribas Ordinário, o delegado comentou que em abril deste ano, Aline chegou a pedir uma medida protetiva, mas foi retirada nessas 'idas e vindas'.

"Tivemos a notícia de que, nessas idas e vindas, existiam muitas brigas", detalhou Braga, que acrescentou que ambos tinham um relacionamento conturbado.

Aline era mãe de três crianças, todas menores de idade, e frutos do relacionamento com Marcelo. Ele, foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e deve ter a prisão convertida em preventiva.

O caso - Conforme as informações iniciais, divulgadas pela Polícia Civil, as equipes foram acionadas durante a madrugada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar, encontraram a vítima gravemente ferida.

Ela foi socorrida rapidamente e encaminhada para um hospital da região. No entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo horas depois.

