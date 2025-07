Morte de baterista em acidente comove músicos e moradores da cidade de Antônio João

O baterista Rael Siqueira Rojas morreu ao sofrer um grave acidente durante a noite de domingo (20) entre Cabeceira do Apa e Antônio João. O fato foi lamentado pela prefeitura da cidade nas redes sociais.

Conforme as informações iniciais, não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito do acidente que matou o baterista. Apesar disso, seu falecimento causou comoção no município e entre artistas da região.

Músico profissional, Rael tinha uma técnica admirada por diversas pessoas. Ele se apresentava em bailes e eventos culturais da área.

“Todos nós estamos consternados e desacreditados com a prematura partida de um dos artistas de maior relevância no cenário musical. Rael sempre foi presença garantida em nossas festas em Antônio João, um baterista profissional querido, respeito e íntegro”, publicou a prefeitura do município.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também