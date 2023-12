Morte de Gilka na Moreninha ocorreu após discussão por causa do filho, alega autor

Oitava vítima de feminicídio em Campo Grande, Gilka Simone Nunes de 47 anos foi assassinada após uma discussão por causa do filho mais velho que está preso, conforme informou a delegada Elaine Benicasa da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A informação foi dado pelo autor, Daniel Souza Lírio de 42 anos, durante depoimento, segundo ele, o casal vivia junto há 7 anos e sempre discutia, pois Gilka sustentava o filho preso por tráfico de drogas, medida do qual o autor discordava, e no momento do crime, a mulher estava no quarto descascando laranja quando uma nova discussão sobre o assunto começou.

Durante a discussão, Daniel teria dado um tapa no rosto de Gilka que revidou com uma facada no braço esquerdo do homem, nesse momento ele pegou um punhal que guarda debaixo do travesseiro e atingiu a vítima com um golpe no tórax.



Ainda conforme depoimento, Daniel não se lembra das outras oito facadas, apenas que saiu da casa sem rumo e seguia em direção a BR-163, pois sua intenção era cometer suicídio, no entanto ele foi encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal e preso pela Polícia Civil por intermédio da DEAM. Ele ainda negou que a discussão começou após a mulher encontrar conversas de uma suposta amante em seu celular.



Apesar disso, vizinhos e o filho mais novo da vítima relataram que as discussões eram constantes, e que Daniel agredia a companheira.



As passagens do autor corroboram a versão já que boletins de ocorrência registrados em 2008, 2009 e 2018 apontam casos de violência doméstica, ameaça a lesão corporal praticados contra duas ex mulheres, a própria sobrinha e a sogra de um relacionamento anterior.

Daniel será indicado por feminicídio e encaminhado ao presídio. Gilka era uma pessoa querida na região e conhecida por fazer e vender salgados e deixa dois filhos.

