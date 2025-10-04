Morte de jovem em MS por suspeita de intoxicação por metanol é investigada pelo Ministério da Saúde

A morte do jovem Matheus Santana Falcão, de 21 anos, que morreu após ingerir bebidas alcoólicas e passar mal em Campo Grande, está sendo investigada pelo Ministério da Saúde como uma possível intoxicação por metanol. O dado foi atualizado na noite de sexta-feira (3).

Conforme as informações iniciais, o Brasil tem 127 casos suspeitos de intoxicação por metanol até o momento. Do total de casos, 11 foram confirmados em laboratório.

Até o momento, 12 estados notificaram o Ministério da Saúde de pelo menos um caso suspeito de intoxicação por metanol. A morte de Matheus é o único de Mato Grosso do Sul até a manhã de hoje.

Das 127 notificações, 104 são em São Paulo (11 confirmados e 93 em investigação), 7 casos em investigação em Pernambuco, 4 em investigação no Mato Grosso do Sul, 2 sendo investigados na Bahia, no Goiás e no Paraná, 1 no Distrito Federal, Roraima, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí.

Antídoto

Para reduzir o impacto das intoxicações provocadas por essa substância em bebidas alcoólicas adulteradas, o Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) adquiriu 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico, antidoto para esse tipo de intoxicação, e está comprando mais 5 mil tratamentos (150 mil ampolas), para garantir o estoque do Sistema Único de Saúde.

Orientações

Na quarta, 1º, o Ministério orientou que os estados e municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas de intoxicação por metanol, a fim de fortalecer a vigilância epidemiológica e garantir uma resposta rápida e eficaz aos casos suspeitos.

No mesmo dia, foi instalada uma Sala de Situação para monitoramento dos casos. De caráter extraordinário, essa estrutura permanecerá ativa enquanto houver risco sanitário e necessidade de monitoramento e resposta nacional.

