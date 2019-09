Mortes violentas caem 6% em MS

Mato Grosso do Sul registra queda de 6,2% no número de mortes violentas, no primeiro semestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Conforme dados divulgados pelo Monitor da Violência – ferramenta desenvolvida pelo G1 em parceria com o Núcleo de Estudos de Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O levantamento considera como mortes violentas os crimes de homicídio, latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte.

A análise é feita nos 26 Estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Todas as unidades federativas apresentaram redução dos assassinatos no período. Em Mato Grosso do Sul houve 239 mortes nos primeiros seis meses do ano, 16 a menos do que as registradas em 2018 (255 assassinatos).

Na avaliação do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, a queda da criminalidade é resultado de um conjunto de fatores envolvendo também inteligência, investigação e investimentos por parte do governo do Estado, que tem proporcionado uma melhoria significativa no desenvolvimento de ações de policiamento preventivo com foco no tráfico doméstico.

“Quando o tráfico doméstico é reprimido, há reduções nos furtos, roubos e roubos seguidos de morte porque, muitas vezes, quem vai roubar um celular para trocar por drogas acaba cometendo latrocínio”, destaca Videira.

Ele explicou ainda que outro fator responsável pela redução foi a resolutividade dos crimes, com apuração e prisão de autores.

“Estamos trabalhando e temos obtido resultados positivos, que colocaram MS em destaque nacional, mas, nem por isso, podemos ficar em uma zona de conforto. Promover segurança pública é a nossa missão. Outra coisa é a sensação de segurança que se promove com policiais nas ruas e ações de repressão e prevenção. Neste caso, não tem como fazer isso sozinhos, precisamos compartilhar essa responsabilidade com a sociedade em geral”, pontua.

Assassinatos em queda

Em 2018, o mesmo Monitor da Violência revelou queda de 14,1% nos crimes violentos em Mato Grosso do Sul. Enquanto que em 2017 o Estado teve 560 vítimas de crimes violentos, no ano passado foram 481. Apesar de fazer fronteira com Paraguai e Bolívia, Mato Grosso do Sul tem reduzido os índices de praticamente todos os crimes. Investimentos em armas, veículos, equipamentos e treinamentos, além das ações das forças de segurança, têm contribuído para a redução dos crimes.

Brasil

No Brasil, a redução no número de mortes violentas listadas foi de 22%. No primeiro semestre deste ano houve 21.289 assassinatos, contra 27.371 no mesmo período de 2018, são 6 mil a menos. O Nordeste responde por mais da metade dessa queda (3.244 mortes a menos), ou seja, 53% do total no país. No Centro-Oeste, a redução dos assassinatos foi de 13,5%, caindo de 2.170 para 1.875.

