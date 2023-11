Morto a pedradas e facadas no Jardim Botânico era usuário e tinha 36 anos

Saiba Mais Polícia JD1TV: Homem é morto a pedradas e tem faca cravada no peito no Pioneiros

Foi identificado como Lucas Osvaldo Pejara Alvarenga, de 36 anos, o homem encontrado morto com sinais de espancamento por pedradas e uma faca cravada em seu peito, na manhã desta terça-feira (21), em uma residência abandonada na rua Newton Évora, na região do Jardim Botânico.

Ele era usuário de drogas e teria sido visto pela última na noite desta segunda-feira (20), transitando pela região, conforme informações da polícia.

O delegado plantonista Gabriel Desterro explicou que o local onde Lucas foi encontrado se trata de uma boca de fumo, utilizada por vários usuários. A pedra utilizada para atacar a vítima estava ao lado do corpo com marcas de sangue e o cabo da faca estava no lado de fora da residência.

Em relação a facada, a polícia indicou que foi um único golpe, mas que a intensidade desferida teria provocado a quebra do objeto, deixando a lâmina cravada no tórax da vítima.

Segundo soube o JD1 Notícias, Lucas Alvarenga foi preso em flagrante no dia 8 de agosto pelo crime de tráfico de drogas na região do bairro Pioneiros. Porém, ele passou por audiência de custódia no dia seguinte, dia 9, recebendo liberdade provisória.

Ele tem passagens pela polícia por crimes de receptação, estelionato, roubo e tráfico de drogas.

