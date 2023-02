Morto a tiros em Ponta Porã foi atingido várias vezes na nuca

Joacil Da Cruz Pinto, de 47 anos, morto a tiros dentro de casa durante a manhã desta sexta-feira (3), em Ponta Porã, foi atingido por quatro disparos, na nuca e nas costas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vizinha de Joacil contou a polícia que por volta das 7h20 de hoje ouviu diversos disparos sendo efetuados, mas como estava dentro de casa não chegou a ver os autores ou o veículo utilizado na fuga.

A testemunha relatou ainda que o portão da residência sempre fica aberto. Quando as equipes da Perícia e da Polícia Civil chegaram ao local, encontraram a vítima dentro do banheiro o que indica uma tentativa de se esconder do executor.

Alguns projeteis de arma foram localizados, porém, nenhuma capsula foi encontrada na cena do crime. A vítima estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica e cumpria pena por tráfico de drogas.

O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, como homicídio simples.

Deixe seu Comentário

Leia Também