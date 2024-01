Morto a tiros nas Moreninhas tinha 17 anos

Saiba Mais Polícia AGORA: Jovem é morto com 10 tiros nas Moreninhas

Foi identificado como Gustavo Adorno Urbanek, de 17 anos, o rapaz assassinado a tiros durante o começo da tarde desta segunda-feira (15), na Avenida Macabá, localizada na região do bairro Moreninhas III.

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem do JD1, os moradores apenas ouviram os disparos sendo efetuados. Ao sair na rua, para ver o que estava acontecendo, entraram a vítima caída.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o rapaz já estava sem sinais vitais quando as equipes chegaram ao local. Ele foi atingido na região do rosto, tórax, virilha, joelho e costas, com tiros de pistola calibre 9 mm.

Ainda segundo o relato inicial dos vizinhos, o suspeito de cometer o crime estava em uma moto e fugiu logo depois de efetuar os disparos.

Equipes da Polícia Militar, do Batalhão de Choque, do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da Polícia Civil, por intermédio da 4° Delegacia de Campo Grande, estão no local fazendo o levantamento inicial sobre o caso. As equipes da Perícia Técnica também estão na cena do crime.

