Polícia

Morto a tiros no Parque do Sol havia esfaqueado homem em briga há 4 dias

Familiar aponta que o crime possa estar relacionado a uma possível vingança

12 novembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Corpo ficou caído no meio da ruaCorpo ficou caído no meio da rua   (Página Tijucando)

Foi identificado como Marco Aurélio de Oliveira, de 47 anos, o homem assassinado com vários tiros na noite desta terça-feira, dia 11 de novembro, no cruzamento das ruas Manoel Macedo Falcão e Durando Pereira, no Parque do Sol, em Campo Grande.

Conhecido como 'Buiu', o homem foi atingido por dois disparos no rosto e um na região dorsal. Ele também já teria se envolvido em uma briga na última sexta-feira, dia 7, quando esfaqueou um homem.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a prima de Marco Aurélio é quem descreveu a situação para as autoridades. Ela acredita que o crime possa estar relacionado a uma possível vingança.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, apenas constataram o óbito do homem.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

