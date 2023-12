Morto a tiros no Rouxinóis era conhecido pela agiotagem

João Paulo Maldonado Osório, de 27 anos, morto com vários disparos na noite desta quinta-feira (28) em frente a uma conveniência no Recanto dos Rouxinóis, era conhecido pela prática de agiotagem. Ele também já tinha passagens pela polícia por esse crime e outros, como receptação.

Apesar dos envolvimentos com esses crimes, ainda não há informação que o ataque a tiros tenha relação com a prática do passado.

Imagens de uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que dois atiradores chegaram em frente a uma conveniência e atiraram diversas vezes contra a vítima. O crime aconteceu na rua Querubina García Nogueira, no Recanto dos Rouxinóis, em Campo Grande.

O ataque aconteceu por volta das 21h50. Pelas imagens é possível notar que os criminosos, utilizando pistolas de calibre 9 milímetros e .40, levaram apenas 30 segundos para chegar e atirar mais de 60 vezes contra João Paulo.

Enquanto o comparsa dava apoio para o atirador, o pistoleiro descarregou praticamente o armamento utilizado na vítima. Após o crime, ambos fugiram em uma motocicleta Honda Twister.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. No boletim de ocorrência, a polícia não informou quantos disparos atingiu a vítima, porém, detalhou que a Polícia Científica recolheu cerca de 63 cápsulas no local, indicando a violência exercida pelos criminosos no atentado.

