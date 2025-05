Morto com foice cravada na cabeça pode ter sido torturado no Indubrasil

O rapaz, que morreu ao ter uma foice cravada na cabeça na Rua Jornalista Edgar Lopes de Farias, no Bairro Indubrasil, em Campo Grande, foi identificado como Marcelo Marcelino. O suspeito do crime já foi localizado e preso pelas autoridades.

Conforme as informações do padrasto da vítima, o rapaz não aparecia na casa da mãe há cerca de 8 dias, porém, foi considerado uma pessoa ‘tranquila’. “Ele morava em Bonito, mas veio visitar a mãe e acabou ficando na cidade, fazendo umas diárias e estava por aí. Há uns meses ela emprestou o barraco pra ele morar”, detalhou o homem, que não quis se identificar.

A genitora de Marcelo está em São Paulo, onde sepultou a mãe há três dias. Hoje, bastante abalada com a noticia da morte do filho, ela estava tentando alterar a data da viagem de volta para Campo Grande.

Marcelo era suspeito de cometer alguns furtos pela região. Hoje, ao ser encontrado, ele tinha alguns sinais de tortura pelo corpo, como um fio amarrado no pescoço e outras lesões além da fatal, uma foice cravada em sua cabeça.

Durante as investigações sobre o caso, o suspeito do crime, Pedro Lúcio Jesus de Oliveira, conhecido como 'Pel' foi visto saindo da casa da vítima logo após o assassinato. Ele acabou sendo preso nas intermediações do barraco onde Marcelo residia. Fora a suspeita do homicídio, Pedro estava foragido do sistema prisional.

Achado sem vida – A vítima estava com uma foice cravada na cabeça. Porém, ainda não foram divulgados detalhes a respeito da quantidade de golpes desferidos no rapaz.

Além disso, ele tem alguns fios enrolados pela região do pescoço. O Corpo de Bombeiros foi acionado, para atestar o óbito do homem.

Enquanto isso, a área é isolada pelas equipes da Polícia Militar, que aguardam ainda a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

