Morto em acidente entre motos na Gualter Barbosa tinha 29 anos

Foi identificado como Marcelino Rubens Lopes Filho, de 29 anos, o motociclista que morreu no início da madrugada desta quarta-feira (22) após um acidente envolvendo uma segundo motocicleta na Avenida Gualter Barbosa, região do Campo Belo, em Campo Grande.

Nas redes sociais, amigos compartilharam homenagens para o jovem, que é natural de Ponta Porã, mas residia na capital sul-mato-grossense. Ele deixa uma filha pequena e era casado.

"Poxa, doideira, não acredito. Tu veio em casa mano, me deu um abraço. Parece que foi despedida, que Deus te receba de braços abertos, fez história nessa vida", escreveu um amigo.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria colidindo contra outra motocicleta no cruzamento com a rua John Kenedy. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o rapaz diversos ferimentos graves para a Santa Casa.

Na área vermelha da unidade de saúde, o rapaz acabou tendo uma parada cardiorrespiratória. Ele foi submetido a mais 30 minutos de manobras de reanimação, mas acabou não resistindo e faleceu.

Não se tem informações sobre o estado de saúde do outro motociclista envolvido no acidente. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como morte a esclarecer.

