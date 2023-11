Morto em acidente grave na BR-163 em Campo Grande tinha 60 anos

Saiba Mais Polícia Motorista morre ao ser decapitado durante acidente na BR-163, em Campo Grande

Foi identificado como Enio Francisco Mai, de 60 anos, um dos motoristas que morreu no gravíssimo acidente que aconteceu durante a tarde de domingo (12) na BR-163, próximo a região do bairro Moreninhas em Campo Grande.

O segundo motorista, que estava no Fiat Toro, ainda não foi identificado.

Enio estava conduzindo um dos caminhões envolvidos no acidente e acabou morrendo carbonizado, de acordo com as informações do boletim de ocorrência.

No outro caminhão que também pegou fogo, o motorista conseguiu ser socorrido, mas até o momento não foi identificado. Ainda segundo o registro policial, no veículo Fiat Toro estavam uma mulher, identificada como Cristiele e um menino, de 12 anos, que foram resgatados e encaminhados para um hospital.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu após o condutor do veículo de passeio tentar realizar uma ultrapassagem e colidir frontalmente contra um dos caminhões que vinha na direção contrária. Ainda como resultado, o veículo longo atingiu um segundo caminhão, o que ocasionou nas chamas nos dois veículos.

Os três veículos ficaram completamente destruídos com a colisão. As duas faixas da BR-163 foram interditadas para que as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros, CCR MSVia, Perícia e Polícia Civil pudessem trabalhar no local e identificar as causas do acidente.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

