Morto em acidente no ano passado, corpo de campo-grandense está 'preso' no IML de Cuiabá

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), por meio da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal (DMML), está atrás da família do campo-grandense, Adilson Teixeira Alecrim, de 49 anos, que faleceu no dia 18 de dezembro de 2024, após sofrer um grave acidente de trânsito na Rodovia Hélder Cândia, mais conhecida como Estrada da Guia, em Cuiabá.

Conforme as informações oficiais, é preciso que algum familiar dê a autorização de liberação do corpo para que seja sepultado.

Adilson é natural de Campo Grande e filho de Filadelfo Teixeira Alecrim e Alair Dias de Souza. Ele nasceu no dia 6 de dezembro de 1975.

Acidente – segundo o site Gazeta Digital, Adilson estava de moto quando acabou perdendo o controle de direção e colidiu contra o meio-fio da via.

Por conta do impacto, ele acabou falecendo ainda no local do acidente. Desde então, seu corpo está no IML aguardando liberação.

Conhece algum parente do homem? Basta entrar em contato com o IML de Cuiabá através do telefone (65) 9 8108-0143.

