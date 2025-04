Morto em confronto com a GCM é identificado

Foi identificado como Gabriel Willian Cardoso de Azevedo e Silva, popularmente conhecido como ‘Zoio de gato’, de 26 anos, o homem morto no final da tarde desta quinta-feira (17) em confronto com agente da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na região do Jardim Centenário.

Conforme informações obtidas pelo JD1, um agente da Romu seguia para a base onde presta serviços, em seu veículo pessoal, quando se deparou com Gabriel, que usava tornozeleira, com uma arma em sua cintura e carregando uma sacola.

Ao notar o agente, o rapaz tentou empreender fuga, mas recebeu voz de prisão do agente e reagiu, apontando a arma em direção do guarda, que em legítima defesa, efetuou um disparo contra Gabriel.

O agente, logo em seguida, teria solicitado assistência da equipe da Romu e da Polícia Militar e prestou socorro, ainda no local, à Gabriel. O rapaz chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Na sacola que Gabriel carregava, os guardas encontraram grande quantidade de droga, que ainda não foi identificada. Foi verificado que ele tinha passagens na polícia, como por tráfico de drogas e violência doméstica.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também