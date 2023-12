Morto em confronto com a PM chegou a ser intimado pela polícia por roubo no Natal

Carlos Emanuel Ortiz Galeano, de 23 anos, chegou a ser intimado pela Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) para ser interrogado a respeito do roubo do veículo Toyota Etios na madrugada do feriado de Natal, no dia 25 de dezembro, no bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Ele era apontado como principal suspeito de ter cometido o crime. No entanto, durante a madrugada desta quinta-feira (28), ele entrou em confronto com policiais da Força Tática em uma residência no Tiradentes e acabou morrendo, após ser socorrido pela equipe de militares.

Segundo apurado pela reportagem, a Defurv passou a investigar o caso após tomar conhecimento do assalto a mão armada cometido por Carlos e seu comparsa, que também já foi identificado pela polícia. A equipe policial também teve acesso a câmeras de segurança que flagraram a ação criminosa e chegaram ao nome do acusado por meio de conversas com moradores.

Eles souberam que o suspeito não ficava em um ponto fixo no bairro Tiradentes, mas sempre costumava a ficar próximo à área indígena. Durante rondas na quarta-feira (27), horas antes do confronto, os policiais abordaram uma pessoa que tinha as mesmas características repassadas e seria idêntico ao homem visto nas imagens da câmera de segurança.

Na abordagem, o suspeito se identificou e o nome batia com a informação que a Defurv tinha. Ao ser questionado sobre o crime cometido, Carlos Ortiz negou inicialmente a autoria, mas quando os policiais mostraram as imagens da câmera de segurança, ele confessou o crime e disse não saber qual seria o paradeiro do seu comparsa.

Mesmo com todas as informações, o suspeito não foi detido por não estar mais em situação de flagrante, tampouco havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Assim, Carlos foi intimidado a comparecer na sede da Defurv nesta quinta-feira para ser interrogado. Contudo, houve o confronto entre o criminoso e a Polícia Militar.

Ainda na quarta-feira, a vítima do assalto esteve na sede da Defurv e após ser apresentado várias fotografias dos indivíduos, ele reconheceu os dois criminosos que levaram o Toyota Etios. O veículo, inclusive, foi encontrado abandonado no bairro Tiradentes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também