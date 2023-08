Morto em confronto com a PM no Nova Lima era 'especialista' em roubos

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem morre em confronto com a PM no Nova Lima

Foi identificado como Heider José Monteiro Ribeiro, vulgo ‘Mestre Maranhão’ de 60 anos, o homem morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, no começo da tarde desta quarta-feira (16), na região do Nova Lima. Ele foi reconhecido por um policial penal que estava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia.

Conhecido da polícia, ele era um ‘especialista’ em roubos. Tendo mais de 20 passagens, por roubo, furto, roubo seguido de cárcere, associação criminosa, posse de arma de fogo e violência doméstica.

Conforme o boletim de ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar realizava uma barreira na Marquês de Herval, próximo a Tamandaré, após denúncias de que um "veículo com pessoas suspeitas" transitava pela região.

Já na hora de ir embora, a equipe avistou um Fiat Pálio branco vindo na direção contrária. Ao tentar abordar, Heider desceu pela porta traseira já com a arma em mãos, com o intuito de fugir. Preso entre a guarnição e um barranco, ele acabou efetuando disparos contra os policiais, mas foi atingido no tórax.

Socorrido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, os policiais encontraram um documento de identidade, com claros sinais de falsificação, não sendo possível precisar no momento sua identificação. No entanto, enquanto dava entrada na unidade de saúde, acabou sendo reconhecido por um policial penal que fazia o monitoramento de uma pessoa no local.

Apesar de ter sido levado até a UPA, o autor não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

O caso foi registrado na 2° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

