Morto em confronto com a PM planejava usar arma para matar o tio em Campo Grande

Willian Evangelista de Jesus, de 36 anos, que morreu em confronto com a Polícia Militar na Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, em Campo Grande, na noite deste domingo (15), usaria a arma para matar o próprio tio. O plano havia sido revelado até para a tia do suspeito.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a tia conversou com a Polícia Militar e explicou que Willian revelou a intensão do ataque na manhã de domingo, enquanto conversavam na residência.

Ele teria dito para a familiar que havia adquirido uma arma de fogo e atentaria contra a vida do tio. Temendo pela vida do irmão, a mulher avisou sobre a situação e o homem chegou a registrar um boletim de ocorrência por ameaça, dizendo que não era a primeira vez que sofria retaliações do sobrinho.

A arma foi deixada com Willian, após um indivíduo ter sido preso em flagrante por dirigir embriagado e efetuar disparos para alto durante a madrugada de domingo.

Com as informações adquiridas, a Polícia Militar passou a realizar diligências ao longo do domingo e durante a noite, encontrou Willian debaixo de uma árvore, com pouca iluminação e uma bicicleta.

Na tentativa de abordagem, os policiais ordenaram que ele colocasse a mão na cabeça e se virasse de costas, contudo, a reação do suspeito foi sacar o revólver da cintura e apontar para os policiais, que se viram obrigados a efetuar disparos diante da iminente ameaça.

Ele foi atingido por três disparos, socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e morte decorrente de intervenção legal de agente do Estado.

