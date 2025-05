Morto em confronto com a PM tinha passagens pela polícia desde a adolescência

Erick Miranda Gomes de Souza, de 27 anos, morto na tarde desta quarta-feira (7) após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM) na Rua Marginal Bálsamo, na região do Bairro Cohab, em Campo Grande, tinha passagens pela polícia desde a adolescência.

Segundo informações obtidas pelo portal, Erick tinha passagens na polícia desde a adolescência por crimes como roubo, furto e receptação, além de um processo por associação criminosa.

Ele atualmente era custodiado e cumpria a pena em regime aberto.

O veículo que Erick dirigia, que foi abandonado na rua de início de uma invasão na região, era um Logan branco roubado que já havia sido avistado sendo utilizado por uma dupla de criminosos em roubos na Capital.

