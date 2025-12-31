Morto em confronto com o Choque tinha alto histórico de crimes em Campo Grande

Foi identificado como Thommy Brian Ortiz de Almeida, de 29 anos, o suspeito que morreu em confronto com o Batalhão de Choque na tarde desta terça-feira, dia 30, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Ele tinha diversas passagens criminais, entre elas, roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, falsidade ideológica documental, receptação e estelionato, além de outros delitos registrados em seu histórico criminal.

Segundo o histórico da ocorrência, a equipe de militares realizava patrulhamento e sabiam dos delitos cometidos por Thommy e ele estava em um Volkswagen Gol, de cor vermelha, na região sul da cidade.

Numa primeira tentativa de abordagem dos policiais, o suspeito não respeitou a ordem e começou a fugir, mas em determinado momento parou o carro. Os militares se aproximaram e Thommy sacou a arma que estava entre os bancos, quando houve o confronto.

Ele foi socorrido até uma unidade hospitalar, porém, não resistiu e morreu.

O veículo foi removido ao pátio do DETRAN, em razão de irregularidades administrativas.

