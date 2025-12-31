Menu
Menu Busca quarta, 31 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Polícia

Morto em confronto com o Choque tinha alto histórico de crimes em Campo Grande

Entre os delitos estão roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, falsidade ideológica documental, receptação e estelionato

31 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Suspeito desobedeceu a ordem de paradaSuspeito desobedeceu a ordem de parada   (Divulgação/Batalhão de Choque)

Foi identificado como Thommy Brian Ortiz de Almeida, de 29 anos, o suspeito que morreu em confronto com o Batalhão de Choque na tarde desta terça-feira, dia 30, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Ele tinha diversas passagens criminais, entre elas, roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, falsidade ideológica documental, receptação e estelionato, além de outros delitos registrados em seu histórico criminal.

Segundo o histórico da ocorrência, a equipe de militares realizava patrulhamento e sabiam dos delitos cometidos por Thommy e ele estava em um Volkswagen Gol, de cor vermelha, na região sul da cidade.

Numa primeira tentativa de abordagem dos policiais, o suspeito não respeitou a ordem e começou a fugir, mas em determinado momento parou o carro. Os militares se aproximaram e Thommy sacou a arma que estava entre os bancos, quando houve o confronto.

Ele foi socorrido até uma unidade hospitalar, porém, não resistiu e morreu.

O veículo foi removido ao pátio do DETRAN, em razão de irregularidades administrativas.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sozinha em casa, criança fratura o braço enquanto pai comprava lanche na Capital
Polícia
Sozinha em casa, criança fratura o braço enquanto pai comprava lanche na Capital
Delegado Hoffman D'Ávila
Polícia
Mais de 4,7 toneladas de drogas foram apreendidas pela Denar no segundo semestre de 2025
Josivaldo foi morto a tiros no distrito de Quebra Coco
Polícia
Instrutor é morto a tiros por comerciante, que tira a própria vida em Sidrolândia
Operação é realizada pela Polícia Civil de São Paulo
Polícia
Operação prende 233 agressores de mulheres no estado de São Paulo
Leonardo estava há cinco meses na Ucrânia
Polícia
Ex-morador de MS morre durante combate a guerra na Ucrânia
Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
Agente do Gaeco -
Justiça
STJ nega liberdade a mulher presa na Operação Blindagem contra o PCC em MS
Vítima sobrevivente foi levada para o Hospital Regional de Aquidauana
Polícia
Com crise de ciúmes, mulher esfaqueia marido durante discussão em Aquidauana
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa
Balneário onde ocorreu a fatalidade
Polícia
Criança que morreu em balneário de Bonito foi atingida por banco de madeira

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital