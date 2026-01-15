Menu
Polícia

Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande

Roger Gonçalves usava tornozeleira eletrônica por estar no regime aberto

15 janeiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Revólver usado pelo suspeitoRevólver usado pelo suspeito   (Divulgação/PMMS)

Roger Costa Gonçalves, de 31 anos, morto ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque, estava com um revólver e várias porções de drogas em um dos apartamentos do Condomínio Residencial Reinaldo Busanelli, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, ao longo desta quarta-feira, dia 14.

Denuncias anônimas teriam levado a equipe de militares irem ao local, já que o indivíduo estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, ao estar no regime aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo detalhes divulgados pela corporação, no momento em que os policiais chegaram no apartamento, foram recebidos com um disparo feito por Roger. Diante da agressão, foi usado o escudo balístico para entrar no local.

Mesmo assim, o indivíduo efetuou novos disparos que atingiram o escudo e revidando as agressões, um dos militares atirou e conseguiu atingir o suspeito. Ele chegou a ser socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas não resistiu.

No apartamento foram apreendidos o revólver usado por Roger, entorpecentes, um celular e uma balança de precisão.

Conforme apurado pelo JD1, o homem tinha inúmeras passagens pela polícia, incluindo associação criminosa, onde foi investigado pelo Gaeco, por pertencer a uma facção criminosa.

