Polícia

Morto em confronto na Capital, ladrão havia furtado mais de R$ 200 mil em joias

A casa em questão era da patroa da esposa do suspeito

30 janeiro 2026 - 16h55Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 30/01/2026 às 16h57
Suspeito confrontou a PMSuspeito confrontou a PM   (Vinicius Santos)

Natã Pereira Maidana, de 27 anos, morto em confronto com a Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, entre a região do Coronel Antonino e Morada do Sossego, em Campo Grande, havia furtado uma arma de fogo e mais de R$ 200 mil em joias.

Ele atuou em conjunto com a esposa e a casa que foi alvo da ação criminosa, foi da patroa da companheira do ladrão.

Segundo apuração do JD1 Notícias, o criminoso estava evadido do sistema prisional e já tinha algumas passagens policiais. A esposa de Natã foi presa na ação policial.

Conforme detalhado anteriormente, a ocorrência é desdobramento de uma ação na área do 1º Batalhão da Polícia Militar e seguiu até a área do 11º Companhia Independente da Polícia Militar, que prestou apoio.

Além das joias, Natã e a companheira furtaram um revólver, de calibre 357, e uma caixa de munições.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

