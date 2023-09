Morto em confronto, 'XT do PCC' era conhecido por homicídios e corrupção de menores

Saiba Mais Interior Liderança do PCC em Ribas morre em confronto com a Polícia Militar

Cícero Cariaga de Souza, de 26 anos, morto em confronto com a Polícia Militar na madrugada deste sábado (2), em Ribas do Rio Pardo, já era conhecido no meio policial pela sua extensa ficha criminal. Entre os crimes, chama a atenção o registro de dois homicídios e uma corrupção de menores.

O vulgo 'XT do PCC' também era considerado a maior liderança da facção criminosa na cidade. Nas redes sociais, ele mostrava e ostentava o luxo conquistado ao longo dos anos com carrões e motos.

Conforme o boletim de ocorrência, Cícero tinha as seguintes passagens criminais: dois homicídios, sete passagens por tráficos de drogas, lesão corporal dolosa, corrupção de menores, falsa identidade, duas vezes por receptação, seis vezes por furto, dano contra patrimônio público, duas ameaças, desobediência e direção perigosa.

Relembre - Conforme detalhes do boletim de ocorrência, a situação se desenvolveu após a meia-noite na rua Elias Barbosa de Souza na esquina com a rua José Vigilato Junior na região do Conjunto Habitacional São João.

Segundo informado no registro, os policiais faziam rondas na região com intuito de prevenir atividades criminosas e visualizaram Cícero com um objeto nas mãos e escorado em uma motocicleta. Com a suspeita, tentaram realizar a abordagem, mas o indivíduo tentou montar no veículo e fugir, mas caiu e com ele estava uma arma de fogo - um revólver de calibre 32.

Quando os militares tentaram se aproximar, XT do PCC apontou a arma na direção dos policiais e disparou algumas vezes e iniciou o confronto. A equipe repeliu a agressão e atirou contra o suspeito, atingindo-o, mas mesmo ferido, o criminoso voltou a atirar contra eles, mas logo foi desarmado e socorrido para o hospital municipal da cidade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na averiguação, os militares encontraram 3 celulares com Cícero e mais de R$ 1,4 mil. Ele também estava trajando uma corrente dourada e uma pulseira dourada.

Saiba Mais Interior Liderança do PCC em Ribas morre em confronto com a Polícia Militar

Deixe seu Comentário

Leia Também