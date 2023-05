Resistindo a abordagem, 'Bokinha' entra em confronto com a PM e morre na Vila Margarida

Na madrugada desta sexta-feira (12), Odair José Cezar Rodrigues, de 19 anos, vulgo 'Bokinha', morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar na rua Dezenove de Abril, na Vila Margarida, em Campo Grande. Ele resistiu a abordagem policial e era um velho conhecido por cometer assaltos na região, principalmente próximo a uma empresa de telemarketing.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar realizava diligências por dois bairros diante das denúncias de constantes assaltos e furtos. Durante a ronda, os militares suspeitaram de um jovem que demonstrava uma atitude estranha e aparentava nervosismo, tentando fugir e esconder o rosto, quando foi abordado.

Os policiais ordenaram que fosse colocada as mãos na cabeça e o suspeito virasse de costas para a revista pessoal, mas as ordens eram ignoradas e as mãos continuavam perto da cintura, e no momento que os militares chegaram perto do indivíduo, ele sacou um revólver e apontou na direção das autoridades.

A equipe policial, correndo risco, efetuou dois disparos contra o suspeito, que caiu no solo e foi desarmado. Após ser atingido no tórax e na costela, Odair apresentava sinais vitais, pedindo desculpas para os policiais e também pedia por socorro. Os militares iniciaram os procedimentos e encaminharam o suspeito para a Santa Casa.

No hospital, o rapaz passou por diversos procedimentos como injeção de adrenalina, ventilação mecânica, manobras de ressuscitação e uso de desfibrilador, mas após 20 minutos de sua entrada, ele não resistiu e morreu nas dependências da unidade hospitalar.

Conforme informações da polícia, Odair tinha um extensa ficha criminal e era velho conhecido das autoridades mesmo com pouca idade.

O caso foi registrado como resistência, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

