Morto em tabacaria levou mais de 40 tiros no centro-oeste

A perícia terminou os trabalhos na cena do crime onde Gabriel da Silva Matos, de 19 anos, foi executado no final da da noite deste sábado (1), na Rua do Patrocínio, no Bairro Centro-Oeste, em Campo Grande, e encontrou mais de 40 cápsulas de pistola 9mm no local.

Os trabalhos também concluíram que os disparos partiram de duas armas diferentes, com base nas cápsulas de balas coletadas no local.

Gabriel foi morto a tiros em uma tabacaria após dois indivíduos chegaram no local em uma moto e realizarem vários disparos contra o rapaz. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada do Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que confirmou o óbito.

Ainda não se sabe qual foi a motivação do crime.

Imagens de câmera de segurança da tabacaria onde o crime ocorreu mostram que toda a ação durou poucos segundos, desde a chegada da dupla, a realização dos disparos e a fuga após o crime.

