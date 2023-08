Morto no Anache foi vítima de estupro de professor em caso de esquartejamento de Kauan

Morto na frente dos filhos e da esposa no Jardim Anache, o jovem Rangel Batista da Silva, de 19 anos, tem um passado sombrio de dor e também envolvimento com o mundo do crime. Ele foi um dos meninos estuprados pelo ‘professor’ Deivid de Almeida Lopes, condenado por matar e esquartejar o pequeno Kauan Andrade Soares dos Santos, de apenas 9 anos, no bairro Cophavilla, em 2017.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1, na época com 13 anos, Rangel foi uma das principais testemunhas do caso.

Vítima de abusos sexuais – Em documentos aos quais a reportagem teve acesso, Rangel teria sido vítima de estupro e aliciamento do ‘professor’ entre os meses de dezembro de e dezembro de 2016 e junho de 2017.

Além de receber dinheiro para ficar com Deivid, os menores por ele aliciados, eram pagos por levar novos meninos até a residência, localizada na Rua da Praia. Rangel teria frequentado a casa do professor junto com Kauan, algumas vezes.

Em depoimento especial na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente), ainda conforme o documento, ele teria dado detalhes de como tudo acontecia dentro da casa.

As praticas apenas tiveram fim quando, infelizmente, Kauan desapareceu em junho de 2017. Ele teria sido morto e esquartejado por Deivid, que teve a ‘ajuda’ de outros menores de idade. Até hoje, os restos mortais da vítima nunca chegaram a ser localizados.

Pedido de indenização – Alegando ‘sofrimento psíquico’, com sintomas graves de vítima de abuso sexual, a família de Rangel chegou a entrar com um pedido de indenização por danos morais contra Deivid.

No pedido, feito em 2018, era solicitado o valor de R$ 100 mil, dada a gravidade dos fatos contra ele praticados. No entanto, o pedido nunca chegou a ser deferido.

Com o passar dos anos, os advogados chegaram ainda a pedir o bloqueio dos bens de Deivid, ao apresentar um documento com a versão mais atualizada do montante, que subiu para R$ 138.326,90 já em 2020, mas assim como o primeiro documento, também não tiveram uma resposta.

Mundo do crime – O JD1 apurou que, sua primeira passagem por furto foi registrada em setembro de 2017, cerca de três meses depois que Kauan desapareceu.

A partir desta, o número de registros policiais na ficha de Rangel passou a se acumular aos montes. Nos anos subsequentes, ele foi denunciado por furto, roubo, desobediência, receptação, dano, lesão corporal, homicídio e até tráfico de drogas. Inclusive, existe a suspeita de que ele estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Execução na frente da família – Na noite de ontem (21), Rangel teve a casa invadida por um pistoleiro armado que descarregou cerca de 15 tiros contra o rapaz. O crime aconteceu na frente de sua esposa, filhos e sogra no Jardim Anache, em Campo Grande.

Após os disparos, o jovem chegou a ser socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu momentos depois.

O autor estaria em uma Yamaha Fazer preta, fugindo do local logo depois do crime.

Equipes da Polícia Civi, Polícia Militar e da Perícia Científica estiveram no local, para fazer o acompanhamento da ocorrência, que segue sendo investigada.

