Morto no Nova Lima havia assassinado jardineiro durante briga de trânsito em 2018

Mark Lee Alves, de 26 anos, assassinado na hora do almoço desta segunda-feira (11), na Rua Nefe Pael, localizada no bairro Nova Lima, em Campo Grande, já teria matado uma pessoa.

O JD1 apurou que o rapaz tem passagem por homicídio qualificado. Na ocasião, Mark atropelou e matou o jardineiro Jefferson Moreira, 37 anos, no dia 24 de dezembro de 2018, depois de uma briga de trânsito. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Jerônimo de Albuquerque com Abrão Anache, no bairro Nova Lima.

No dia do atropelamento, Mark estava em um carro conduzido pela esposa. Em determinado momento, eles teriam atingido a motocicleta de Jefferson, dando inicio a uma discussão. Durante a briga, o rapaz assumiu o volante e acabou atropelando o jardineiro, que morreu ainda no local.

Saiba Mais Polícia AGORA: Jovem é morto a tiros no Nova Lima

Depois do atropelamento, o rapaz fugiu do local, se apresentando a polícia apenas dias depois, sendo ouvido e liberado para responder o processo em liberdade.

Assassinado em frente a oficina – Hoje, Mark estava sentando em frente ao estabelecimento quando acabou sendo alvejado. O autor dos disparos fugiu logo em seguida.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e ir até o local, porém, Mark morreu ainda na calçada.

A Polícia Militar fez o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, responsáveis por fazer a investigação sobre o assassinato.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia AGORA: Jovem é morto a tiros no Nova Lima

Deixe seu Comentário

Leia Também