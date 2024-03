Morto pela PM no Carioca tinha 21 anos e várias passagens

Foi identificado como Rafael Cláudio Gamarra, de 21 anos, o ladrão que morreu em confronto com uma equipe da Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), na Rua Silvio Aiala Silveira, localizada no Jardim Carioca, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (21).

Conforme o apurado pelo JD1, Rafael seria morador do bairro Tarsila do Amaral, na região Norte da Capital. A mãe dele foi até o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal), onde fez o reconhecimento do corpo do filho.

Em uma apuração feita pela reportagem, Rafael tem passagens por roubos, furtos, lesão corporal e outros. Em outro processo analisado pela reportagem, é possível ver que ele tem acusação de um homicídio na forma tentada, realizado no dia 12 de fevereiro de 2022, na região do bairro Coronel Antonino.

Confronto - horas antes de morrer o criminoso teria roubado uma moto, junto com outros pertences, de um motorista de aplicativo na Rua Urariocara, no bairro Jardim Colúmbia.

Durante a manhã de hoje, os policiais faziam diligências pela região quando encontraram o suspeito. Armado, ele chegou a atirar contra os militares, que revidaram a injusta agressão e acertaram o assaltante.

Como ainda tinha sinais vitais, a equipe logo socorreu o homem para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santa Mônica, mas ele morreu momentos depois de dar entrada no local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também