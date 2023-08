Morto pela PM no Danúbio Azul tinha furtado mercado na região

Marco Antônio Arguelho de Almeida, de 22 anos, foi um dos três envolvidos em um furto com um supermercado no Danúbio Azul, durante a noite de quarta-feira (9). O rapaz morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde de hoje, na mesma região.

Conforme as informações do delegado titular da 3° Delegacia de Polícia Civil, Reges de Almeida, o roubo no mercado foi praticado por 3 indivíduos. "Então esses era um dos suspeitos, e ainda tem mais dois que não foram localizados. Quanto aos objetos, esses ainda não foram recuperados, entretanto, estamos aguardando a conclusão da perícia técnica para fazer a vistoria no imóvel e ver se tem algum objeto proveniente do delito”.

Sobre os outros suspeitos, o Reges informou a imprensa que por conta de as investigações ainda estarem em curso, não seria possível passar mais detalhes.

O delegado informou ainda que Marco possuía diversas passagens por crimes patrimoniais, como roubo e furto. O caso do furto e também o homicídio em decorrência de intervenção policial de hoje serão investigados pela 3°DP.

Confronto – A Polícia Militar fazia diligências pela região para localizar os suspeitos do furto, quando receberam a informação de que um deles estaria escondido em um conjunto de quitinetes.

Ao chegarem, os policiais se depararam com o suspeito apontando uma arma calibre 12 para a porta, momento em que o confronto começou e o rapaz levou dois tiros na região do tórax.

Marco chegou a ser socorrido até o CRS Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.



