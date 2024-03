Foi identificado como José Augusto Pereira da Silva, de 29 anos, o traficante que morreu ao trocar tiros com a polícia durante a manhã desta quinta-feira (28), em uma boca de fumo da cidade de Sonora.

Conforme as informações iniciais, o confronto aconteceu durante a primeira fase da operação "Divisa Segura" da Polícia Civil, deflagrada pelo GARRAS (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) de Campo Grande junto com a DEFURV (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) e policiais do município.

Ao chegar no local, as autoridades foram recebidas a tiros disparados pelo traficante. Ao tentar fugir pelos fundos do imóvel, ele foi alvejado e faleceu ainda na boca de fumo.

Segundo o site Idest, José seria o chefe de uma organização criminosa, recrutando e coordenando o tráfico na cidade.

Além do criminoso que morreu, a Polícia Civil informou que Além do preso em decorrência do mandado de prisão, outros três indivíduos foram detidos em flagrante. As equipes também apreenderam maconha e pasta base de cocaína.

