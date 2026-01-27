Mortos em confronto com a PM eram detentos do semiaberto em Dourados

Saiba Mais Polícia Dois criminosos morrem em troca de tiros com a Polícia Militar em Dourados

Foram identificados como Cleudeir Caceres Santos, de 44 anos, e Ualison Domingos da Silva, de 27 anos, os dois detentos do semiaberto que morreram em um confronto com a Polícia Militar na manhã desta terça-feira, dia 27, em Dourados.

Os três feridos também foram identificados. Trata-se de Antônio Carlos Frigoto Hoffman, de 30 anos, Juliano Silva Souza, de 33, e Tancredo Alexandre Ferreira Alves, de 40. Todos possuem extensa ficha criminal.

Cleudeir seria simpatizante da facção criminosa do PCC (Primeiro Comando da Capital) e colecionava passagens por ameaça, furto, furto qualificado e roubo.

Já Ualison tinha passagens por desobediência, desobediência à decisão judicial, duas tentativas de homicídio, portar drogas para consumo e tráfico de drogas.

O confronto aconteceu após a equipe da Força Tática receber uma denúncia de que cinco pessoas estavam circulando em um Volkswagen Gol de maneira suspeita pelas ruas do Jardim Pantanal.

Na tentativa de abordagem, os policiais foram recebidos a tiros e houve intenso confronto. Um dos criminosos morreu ainda no local, enquanto o outro chegou a ser socorrido, mas faleceu ao dar entrada no Hospital da Vida.

Outros três ficaram feridos e estão internados sob escolta da polícia.

