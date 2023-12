Mortos no Lageado foram atingidos com mais de 20 tiros

Foram identificados como Francisco Sidnei Nunes da Silva, de 51 anos, e Rodrigo Pereira Rodrigues, de 31 anos, os homens executados durante a noite de ontem (1°), na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, no Parque do Lageado, em Campo Grande. Cada um foi atingido por mais de 10 disparos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, mesmo com a população tendo dificultado o serviço da Perícia Técnica ao mexer na cena do crime, foi possível localizar 21 cápsulas de pistola calibre 9mm.

Assim como o informado inda na noite de ontem pelo JD1, as vítimas foram surpreendidas por dois homens em uma moto XRE preta, os dois usavam capacetes. Cada um estava armado com uma pistola e ao se aproximarem, fizeram os disparos.

Francisco e Rodrigo foram atingidos com mais de 10 tiros cada. Ainda conforme o registro policial, equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) estão fazendo diligências desde ontem, com o intuito de identificar e localizar os autores.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

