Motivados por vingança, dupla esfaqueou homem em hotel após serem furtados na Capital

A DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) conseguiu desvendar o crime que aconteceu na madrugada do dia 12 de abril, quando um homem, de 30 anos, foi atacado em um hotel, na região do bairro Amambaí, em Campo Grande.

Conforme divulgado nesta terça-feira (20), a motivação para o crime foi uma vingança, porque um dia antes do ocorrido, os suspeitos teriam alegado que o estabelecimento comercial que possuem foi furtado pela então vítima.

Pelo menos quatro pessoas teriam invadido o hotel naquela madrugada, rendido o porteiro e roubado dois celulares que ficavam com ele. Nisso, dois suspeitos permaneceram na portaria, enquanto outros dois foram em busca da vítima.

Quando encontraram o 'alvo' em um dos quartos, invadiram o espaço e passaram a esfaqueá-los, acreditando que a vítima já estivesse morta em um determinado momento. No quarto ainda estavam a esposa da vítima e uma criança, que se esconderam no banheiro.

A vítima foi socorrida e passou por cirurgia, onde permanece internado até hoje. As diligências esclareceram a motivação do crime, qual seja, vingança, uma vez que um dia antes de atentarem contra a sua vida a vítima praticou um furto contra um estabelecimento comercial, causando grande prejuízo aos proprietários.

Identificado um dos autores, sócio do estabelecimento comercial furtado, representou-se pela decretação da sua Prisão Temporária, medida necessária para o sucesso das investigações, notadamente em razão de testemunhas mostrarem-se temerosas em expor os fatos.

Com a prisão de um dos coautores do crime foi possível identificar o seu comparsa que com ele invadiu o quarto em que estava a vítima, e a perfurou. Ao ser colhido o depoimento desse indivíduo, sem passagens criminais, tal como o outro, ele sustentou que somente pretendia “passar um susto” no autor do furto; todavia os fatos teriam saído do controle, resultando no homicídio tentado.

Ambos foram indiciados por homicídio qualificado, meio que impediu a defesa da vítima, na forma tentada.

