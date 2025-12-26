Menu
Polícia

Moto com mais de R$ 6,7 mil de licenciamento é apreendida durante fuga em Campo Grande

Além disso, o piloto estava embriagado quando foi detido; ele confessou que fugiu por conta dos débitos do veículo

26 dezembro 2025 - 09h49

Um motociclista de 53 anos foi preso por desobediência após fugir de uma abordagem do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) na tarde de quarta-feira (25), no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, agentes do Detran realizavam fiscalização de trânsito na Avenida Poeta Manoel de Barros, em área que estava interditada e com tráfego reordenado por conta do projeto Amigos do Parque, quando perceberam uma motocicleta com escapamento irregular, fazendo ruído excessivo e em alta velocidade.

Ao receber ordem de parada, o condutor avançou em direção a um dos agentes e fugiu, colocando em risco pedestres e outros veículos. Após acompanhamento tático, ele foi abordado na rotatória da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha com a Avenida Mato Grosso.

Durante a abordagem, o motociclista apresentou comportamento alterado e resistiu às ordens dos agentes, sendo necessário o uso progressivo da força e algemas para contê-lo. O homem é habilitado nas categorias A e B, porém, a motocicleta estava com o licenciamento vencido e possuía débitos acumulados que ultrapassavam os R$ 6,7 mil.

O condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica e aceitou realizar o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,29 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Ele foi autuado por dirigir sob influência de álcool, conduzir veículo não licenciado e por condução perigosa. A motocicleta foi removida ao pátio do Detran.

Ainda durante a conversa, o homem admitiu que fugiu porque sabia dos débitos da moto do filho. A Polícia Militar foi acionada para auxiliar no transporte do homem até a delegacia.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

