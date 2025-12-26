Moto com mais de R$ 6,7 mil de licenciamento é apreendida durante fuga em Campo Grande

Um motociclista de 53 anos foi preso por desobediência após fugir de uma abordagem do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) na tarde de quarta-feira (25), no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, agentes do Detran realizavam fiscalização de trânsito na Avenida Poeta Manoel de Barros, em área que estava interditada e com tráfego reordenado por conta do projeto Amigos do Parque, quando perceberam uma motocicleta com escapamento irregular, fazendo ruído excessivo e em alta velocidade.

Ao receber ordem de parada, o condutor avançou em direção a um dos agentes e fugiu, colocando em risco pedestres e outros veículos. Após acompanhamento tático, ele foi abordado na rotatória da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha com a Avenida Mato Grosso.

Durante a abordagem, o motociclista apresentou comportamento alterado e resistiu às ordens dos agentes, sendo necessário o uso progressivo da força e algemas para contê-lo. O homem é habilitado nas categorias A e B, porém, a motocicleta estava com o licenciamento vencido e possuía débitos acumulados que ultrapassavam os R$ 6,7 mil.

O condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica e aceitou realizar o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,29 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Ele foi autuado por dirigir sob influência de álcool, conduzir veículo não licenciado e por condução perigosa. A motocicleta foi removida ao pátio do Detran.

Ainda durante a conversa, o homem admitiu que fugiu porque sabia dos débitos da moto do filho. A Polícia Militar foi acionada para auxiliar no transporte do homem até a delegacia.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também