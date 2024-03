Um ônibus do transporte público da Capital acabou se chocando contra uma motocicleta na tarde desta sexta-feira (15), no cruzamento das ruas Nebrasca com a Johanesburgo, no bairro Jardim Campo Novo, na região do Jardim Presidente.

Ainda não se tem informações sobre a dinâmica do acidente, apenas que estavam montados na moto um pai, que não teve ferimentos graves, somente escoriações, e seu filho, de apenas 11 anos de idade, que estava chorando de dor após o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento às vítimas.

